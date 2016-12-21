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Киевский суд разрешил провести обыски в администрации президента России

22.12.2016 19:45 ПЛН, Псков

Печерский суд Киева разрешил обыскать администрацию президента России Владимира Путина в Москве. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на следователя Генпрокуратуры Украины (ГПУ), пишет «Коммерсант».

Отмечается, что следователь хочет найти и изъять обращение бывшего украинского президента Виктора Януковича к господину Путину, где бывший украинский лидер просит использовать Вооруженные силы России на территории Украины. «Факт обращения Януковича к Путину был озвучен представителем РФ при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 1 марта 2014 года. Кроме того, во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 3 марта он повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам совета фотокопию обращения»,— приводит издание слова следователя. Также в ГПУ заявили о возможной почерковедческой экспертизе документа.

В конце ноября Виктор Янукович наконец-то выступил перед своим народом в суде. Его допросили как свидетеля по делу пятерых обвиняемых сотрудников украинского «Беркута».

Источник: Псковская Лента Новостей



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