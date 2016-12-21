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Россия передаст Сербии истребители МиГ-29 и десятки единиц бронетехники

22.12.2016 19:06 ПЛН, Псков

Россия в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники, сообщил глава правительства республики Александр Вучич по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро», — цитирует Вучича пресс-служба правительства.

Премьер Сербии добавил, что договор должен быть подписан до 23 декабря.

В настоящее время стороны обсуждают два варианта передачи военной техники. В первом случае, машины сразу будут доставлены в Сербию, где позже пройдут модернизацию. Во втором — истребители пока останутся в России и будут переданы Сербии уже после обновления.

«Мы также получили в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм (бронированная разведывательно-дозорная машина с крупнокалиберным пулеметом КПВТ — ред.)», — рассказал Вучич.

Ранее Сербия обратилась к России с просьбой о поставках самолетов и других видов военной техники. Руководство страны таким образом рассчитывает укрепить позиции в регионе. Как ранее заявил Вучич, благодаря помощи российской стороны Сербия получит мощную эскадрилью из 10 МиГов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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