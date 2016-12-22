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Арестованному за детское порно замглаве Новгорода вменили развращение мальчика из Пскова

22.12.2016 20:53 ПЛН, Псков

При расследовании дела о распространении детского порно, возбужденного в отношении заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева, следователи выявили еще один преступный эпизод, связанный с развратными действиями в отношении несовершеннолетнего (часть 2 статьи 135 УК). Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР), сообщает lenta.ru

«С декабря 2015 года по январь 2016 года [Фадеев] посредством социальной сети, находясь в городе Великом Новгороде, осуществлял переписку с несовершеннолетним мальчиком, проживающим в городе Пскове», — отмечено в тексте. По данным СКР, в сообщениях заместителя мэра содержались «слова и выражения, побуждающие к действиям сексуального характера».

В настоящее время в отношении обвиняемого назначили сексолого-психиатрическую экспертизу.

Фадеева задержали 26 мая и на следующий день заключили под стражу по решению суда. Вице-мэру предъявили обвинение в распространении детской порнографии через интернет. В течение двух лет он под псевдонимом Дмитрий Лазарев размещал во «ВКонтакте» видеоролики со сценами половых контактов подростков, свободные для всеобщего просмотра и копирования.

В администрации Новгорода Фадеев курировал работу с молодежью и вел профилактическую работу с несовершеннолетними.

Источник: Псковская Лента Новостей



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