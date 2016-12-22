Шойгу заявил об освобождении Алеппо

Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс».

По его словам, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.

Глава Минобороны доложил президенту о завершении операции, которая проходила в два этапа.

«Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии», - сказал Шойгу.

Источник: Псковская Лента Новостей