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Шойгу заявил об освобождении Алеппо

23.12.2016 12:20 ПЛН, Псков

Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс».
 
По его словам, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
 
Глава Минобороны доложил президенту о завершении операции, которая проходила в два этапа.
 
«Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии», - сказал Шойгу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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