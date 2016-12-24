Угонщики захватили ливийский самолет с игрушечным оружием

Преступники, захватившие ливийский самолет, использовали не настоящее оружие, а муляжи. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, пишет газета «Известия».

«Первоначальные данные судебной экспертизы показали, что оружие, использованное при захвате самолета авиакомпании Afrikiyah Airways, являлось муляжом», - написал он.

Кроме того, представители авиакомпании Afriqiyah Airways, заявили, что похитители, изначально планировали добраться до Рима, но приземлились на Мальте, из-за нехватки топлива.

Как сообщалось, угнанный в небе над Ливией пассажирский самолет совершил посадку на Мальте. На борту находились 111 пассажиров и семеро членов экипажа.

Однако затем двое угонщиков отпустили сначала всех пассажиров, а затем членов экипажа, после чего сдались властям Мальты.

Источник: Псковская Лента Новостей