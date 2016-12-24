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В Таллине провозгласят Рождественский мир

24.12.2016 10:26 ПЛН, Псков

Исполняющий обязанности мэра Таллина Таави Аас в субботу провозгласит в Эстонии Рождественский мир, этот традиционный для стран Северной Европы праздник продлится до 13 января.

В полдень в Старом Таллине прозвучат фанфары, тогда Т.Аас из окна Ратуши зачитает указ, написанный в XVII веке шведской королевой Кристиной, сообщает «Интерфакс».

«Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему, да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно», - говорится в указе королевы Кристины.

«Тот же, кто посмеет нарушить Рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку», - говорится в документе.

Рождественский мир продлится до Дня святого Каннута, который отмечается 13 января. Этого святого в Эстонии почитают как покровителя первой в стране гильдии ремесленников. Рождественский мир объявляется также еще в шести городах стран Северной Европы.

В Эстонии эта традиция была возрождена в 1993 году президентом Леннартом Мери. До 1996 года президент сам объявлял о наступлении рождественского мира, но с 1996 года это право, как и в давние времена, было вновь передано городскому голове.

Источник: Псковская Лента Новостей



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