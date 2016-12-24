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Пентагону выделят 3,4 млрд долларов на «сдерживание России»

24.12.2016 10:16 ПЛН, Псков

Президент США Барак Обама подписал законопроект по оборонной политике, включающий бюджет для Пентагона на 2017 год и предусматривающий ограничения военного сотрудничества с Россией, сообщают американские СМИ.

Законом на 2017 год оборонному ведомству выделяется бюджет в размере $611 млрд. Из них $3,4 млрд будет направлено на «сдерживание России».

Документ также законодательно ограничивает сотрудничество США с Россией в оборонной сфере.

В начале февраля 2016 года президент США Барак Обама внес на рассмотрение Конгресса финальный проект бюджета на 2017 финансовый год. Общий объем запланированных расходов составляет $4,1 трлн, одной из крупнейших статей расходов является оборонная.

Глава Пентагона Эштон Картер, представляя проект бюджета в феврале, заявил, что США «усиливают свои позиции в Европе для поддержки союзников по НАТО перед лицом российской агрессии». «Деньги пойдут на многие вещи. Больше американских сил в Европе на ротационной основе, больше учений с нашими союзниками, больше военной техники на складах и улучшенной инфраструктуры», - пояснил министр обороны США.

Источник: Псковская Лента Новостей



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