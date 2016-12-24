Эстонии не угрожает военное нападение - министр обороны

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в настоящее время перед республикой не стоит угроза военного нападения.

«Для нас сегодня нет непосредственной угрозы военного нападения, частично благодаря стойкой поддержке наших союзников», - заявил он в пятницу в своей статье в газете Eesti Paevaleht.

По его словам, «мы развиваем свою государственную оборону взвешенно, системно и последовательно, чтобы обеспечить реальную возможность».

Он отметил, что эстонское государство и народ сегодня хорошо защищены благодаря тысячам солдат Сил обороны и членам военизированной добровольческой организации «Кайтселиит» (Kaitseliit) и десяткам тысяч резервистов, сообщает «Интерфакс».

«Эстония защитит свою землю и воды, воздушное и киберпространство от любого превосходящего противника, используя для этого все, как конвенциональные, так и обычные силы ведения войны», - заявил М.Цахкна.

Он привел в пример прошедшие недавно первые в истории страны учения по срочной мобилизации резервистов Okas (Колючка), которые показали, что находящиеся в запасе военнослужащие «готовы в случае угрозы защищать свое государство и быстро мобилизовываться».

Глава военного ведомства сообщил, что расходы Эстонии в 2017 году на оборонные цели составят 2,2% от валового внутреннего продукта, что больше рекомендованного НАТО уровня в 2% от ВВП. К этому прибавятся также расходы на оборонные инвестиции.

В то же время он критически отнесся к предложению аналитиков из британского British Royal United Services Institute, рекомендовавших странам Балтии вместо приобретения тяжелой боевой техники сосредоточиться на подготовке партизанской войны и закупках крылатых ракет.

По его мнению, партизанская война как часть ведения боевых действий важна, но это только часть возможной будущей войны.

Нет у Эстонии и амбиций относительно крылатых ракет. «Если кто-нибудь из союзников сделает предложение разместить подобные топ-силы в Эстонии или если мы сами с ухудшением ситуации безопасности ходатайствовали бы об этом, иное дело. Но для самостоятельных сил обороны Эстонии подобная эксклюзивность явно непропорциональна», - считает министр обороны.

Источник: Псковская Лента Новостей