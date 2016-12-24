Сегодня: Суббота, 24 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Соловьи Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Для экономных мам Обратный отсчет Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове Новогодний ЦДИ
Президент России: Мы сильнее любого агрессора, и это так

Президент России: Мы сильнее любого агрессора, и это так

Президент РФ Владимир Путин удивлен высказываниями официальных представителей действующей администрации США о мощи их армии, отмечает, что с этим никто не спорил. «Представители действующей администрации США начали...28



Эстонии не угрожает военное нападение - министр обороны

24.12.2016 12:26 ПЛН, Псков

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в настоящее время перед республикой не стоит угроза военного нападения.

«Для нас сегодня нет непосредственной угрозы военного нападения, частично благодаря стойкой поддержке наших союзников», - заявил он в пятницу в своей статье в газете Eesti Paevaleht.

По его словам, «мы развиваем свою государственную оборону взвешенно, системно и последовательно, чтобы обеспечить реальную возможность».

Он отметил, что эстонское государство и народ сегодня хорошо защищены благодаря тысячам солдат Сил обороны и членам военизированной добровольческой организации «Кайтселиит» (Kaitseliit) и десяткам тысяч резервистов, сообщает «Интерфакс».

«Эстония защитит свою землю и воды, воздушное и киберпространство от любого превосходящего противника, используя для этого все, как конвенциональные, так и обычные силы ведения войны», - заявил М.Цахкна.

Он привел в пример прошедшие недавно первые в истории страны учения по срочной мобилизации резервистов Okas (Колючка), которые показали, что находящиеся в запасе военнослужащие «готовы в случае угрозы защищать свое государство и быстро мобилизовываться».

Глава военного ведомства сообщил, что расходы Эстонии в 2017 году на оборонные цели составят 2,2% от валового внутреннего продукта, что больше рекомендованного НАТО уровня в 2% от ВВП. К этому прибавятся также расходы на оборонные инвестиции.

В то же время он критически отнесся к предложению аналитиков из британского British Royal United Services Institute, рекомендовавших странам Балтии вместо приобретения тяжелой боевой техники сосредоточиться на подготовке партизанской войны и закупках крылатых ракет.

По его мнению, партизанская война как часть ведения боевых действий важна, но это только часть возможной будущей войны.

Нет у Эстонии и амбиций относительно крылатых ракет. «Если кто-нибудь из союзников сделает предложение разместить подобные топ-силы в Эстонии или если мы сами с ухудшением ситуации безопасности ходатайствовали бы об этом, иное дело. Но для самостоятельных сил обороны Эстонии подобная эксклюзивность явно непропорциональна», - считает министр обороны.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 14 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31