В США подписан «Глобальный акт Магнитского», предусматривающий санкции за нарушения прав человека по всему миру

В рамках подписанного президентом США Бараком Обамой законопроекта по оборонной политике и бюджету на 2017 год в силу вступит и «Глобальный акт о правах человека имени Магнитского».

Он предусматривает возможность введения американских санкций в отношении граждан любого иностранного государства за грубые нарушения прав человека и коррупцию. Закон может быть применен и в отношении официальных лиц, сообщает «Интерфакс».

Решение о введении ограничительных мер будет принимать президент. Среди возможных санкций - запрет на въезд в США и заморозка активов.

При рассмотрении законопроекта в конгрессе обсуждалось предложение переименовать его в «Глобальный акт о правах человека», исключив из названия имя Сергея Магнитского, так как закон не имеет отношения непосредственно к России или к скончавшемуся в московском СИЗО юристу С.Магнитскому.

Ранее в Москве выразили сожаление в связи с решением Конгресса США придать глобальный характер так называемому «акту Магнитского». «Если уходящая вашингтонская "тусовка" в лице нынешнего доживающего последние недели состава Конгресса и нынешней администрации задалась целью испортить отношения не только с Россией, но и со всем миром - это ее выбор», - заявлял в интервью «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Псковская Лента Новостей