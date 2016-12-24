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Россия стала первой страной, которую посетил Санта Клаус

24.12.2016 14:26 ПЛН, Псков

Санта Клаус, отправившийся дарить детям подарки на Рождество, посетил Россию, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.

По данным НОРАД, первыми населёнными пунктами, которые посетил Санта, стали национальное эскимосское село в Чукотском АО Новое Чаплино и город Билибино, а также Елизово в Камчатском крае, пишет «Интерфакс».

Затем он отправился в Магадан и Петропавловск-Камчатский. Позже Санта покинет Россию и к вечеру субботы вернется снова.

Санта Клауса сопровождают девять оленей во главе с олененком Рудольфом, главным его помощником. Перед вылетом эльфы проверили безопасность саней, Санта провел перекличку оленей и поцеловал на прощание миссис Санту.

Любой желающий сможет узнать местоположение Санты, посетив специальный сайт www.noradsanta.org.

Источник: Псковская Лента Новостей



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