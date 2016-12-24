Американка создала платье-елку из 590 воздушных шаров

Это не первый наряд, который Молли создала из воздушных шаров. Девушка поделилась с ABC News, что занимается этим с 15 лет и уже превратила хобби в прибыльное дело.

Как сообщает «Лайф», на создание одного такого наряда у Молли уходит не больше дня. Но стоит отметить, что платья очень быстро становятся непригодными для носки.

Источник: Псковская Лента Новостей