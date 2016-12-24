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Российский эксперт не видит угроз РФ от подписанного Обамой закона об оборонной политике США

24.12.2016 17:39 ПЛН, Псков

Подписанный Обамой закон об оборонной политике США, ограничивающий военное сотрудничество с Россией, существенно не повлияет на взаимоотношения военных ведомств двух стран, считает бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник Леонид Ивашов.

«Никаких угроз нам отказ от сотрудничества с Пентагоном не несет... такого взаимодействия, собственно говоря, последние годы у нас не было», - сказал Л.Ивашов «Интерфаксу».

При этом, по мнению эксперта, в важных областях взаимодействие продолжится. «Афганистан, разоружение, международные проблемы, каждая из сторон будет выполнять свои обязательства», - сказал генерал-полковник.

Ранее американские СМИ сообщили о подписании президентом США Бараком Обамой закона по оборонной политике, предусматривающего ограничения военного сотрудничества с Россией. При этом ограничения на сотрудничество с Москвой не будут распространяться на действия в рамках соглашений по контролю над вооружениями и ядерному нераспространению и другим действующим договорам. Также ограничения не затрагивают сотрудничество по Афганистану.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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