Главные события года по опросу «Левада-Центра» – рост цен и падение рубля

«Левада-Центр» предложил жителей России ответить, какое событие в 2016 году они считают главным. Опрос был проведен с 9 по 12 декабря, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах России. Можно было выбрать несколько вариантов ответа. Исследование состоялось до того, как стало известно об убийстве посла РФ в Турции, теракте в Берлине и массовом отравлении настойкой боярышника в Иркутске.

30% опрошенных поставили на первое место рост цен и обесценивание денег.

28% назвали главным событием избрание Дональда Трампа президентом США, а 23% - отстранение российских спортсменом от участия в Олимпиаде из-за допингового скандала.

Арест министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки к числу основных событий года отнесли 18% опрошенных, а арест заместителя начальника антикоррупционного комитета МВД Дмитрия Захарченко, у которого обнаружилось 9 млрд рублей, выделили 13 россиян.

Замыкают рейтинг главных событий панамский офшорный скандал (1%), "праймериз" правящей "Единой России" (2%) и усиление давления власти на общественные и некоммерческие организации (3%).

Из опубликованных накануне результатов опроса ВЦИОМ следует, что более половины россиян (56%) оценивают экономическую обстановку в стране как среднюю, более четверти (28%) - как плохую, 14% - как хорошую.

Довольны своей жизнью 46% россиян. Более четверти (27%) положение вещей "отчасти устраивает, отчасти не устраивает". 26% респондентов сообщили, что они совершенно не удовлетворены своей жизнью.

В следующем году более четверти (29%) опрошенных ВЦИОМ рассчитывают на улучшение жизни. 41% полагает, что их жизненные обстоятельства останутся неизменными.

Источник: Псковская Лента Новостей