В районе Сочи потерпел крушение летевший в Сирию Ту-154 Минобороны РФ

В районе Сочи потерпел крушение Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в Сирии.

По предварительным данным, причиной падения вылетевшего с аэродрома Адлера самолета была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в силовых структурах.

На борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Среди пассажиров были военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.

Источник: Псковская Лента Новостей