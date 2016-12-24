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В районе Сочи потерпел крушение летевший в Сирию Ту-154 Минобороны РФ

25.12.2016 09:29 ПЛН, Псков

В районе Сочи потерпел крушение Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в Сирии.

По предварительным данным, причиной падения вылетевшего с аэродрома Адлера самолета была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в силовых структурах.

На борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Среди пассажиров были военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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