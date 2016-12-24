В Москве на ВДНХ состоится благотворительный забег Дедов Морозов

Благотворительный забег Дедов Морозов пройдет в воскресенье на ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставки. «25 декабря 2016 года в 11:00 мск на ВДНХ стартует третий ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов #happyrun. Тысяча человек, одетых в костюмы Дедов Морозов, пробегут дистанции на 4,9 и 9,3 км по территории главной выставки страны. Вырученные средства будут перечислены в фонд «Вера» для помощи семьям с неизлечимо больными детьми», - отмечено в сообщении пресс-службы.

«Благодаря собранной сумме дети из разных регионов России получат возможность встретить Новый год в кругу семьи, а не в больничных стенах, а их родители получат психологическую и социальную поддержку», - пояснили организаторы соревнований.

Для участия в забеге необходимо было зарегистрироваться на сайте, оплатить взнос и получить стартовый пакет до начала мероприятия. Присоединиться к благотворительному забегу смогут участники старше 14 лет. Несовершеннолетние допускаются к участию только с письменного согласия родителей. Все участники забега получат памятные медали.

В 2015 году в результате проведения забега Дедов Морозов было собрано 1,8 миллионов рублей для поддержки проекта «Адресная помощь детям» фонда помощи хосписам «Вера».

Источник: Псковская Лента Новостей