В Ростове-на-Дону изъята партия «потенциально опасного «Боярышника»

Полицейские Ростова-на-Дону пресекли торговлю и изъяли из продажи партию потенциально опасного «Боярышника» и других спиртосодержащих лосьонов неизвестного происхождения. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

«Полицейские в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявили три факта реализации спиртосодержащих косметических лосьонов без документов, подтверждающих его безопасность. В помещениях магазина и двух торговых оптовых баз изъято почти 600 литров лосьонов под наименованиями «Боярышник», «Вита-септа», «Красный перец» и «Хлебный», - говорится в сообщении.

Образцы изъятых жидкостей направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области. По всем фактам полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Напомним, в Иркутской области с 17 по 23 декабря более 120 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник». Сообщалось о 75 скончавшихся. Пострадавшие употребляли непищевую жидкость «Боярышник», содержащую метиловый спирт, который действует на организм как яд. Как выяснилось, некоторые пострадавшие годами употребляли подобные жидкости, однако ранее в них присутствовал этиловый, а не метиловый спирт.

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело, по которому задержаны 19 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей