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В Грузии легализовали употребление марихуаны

25.12.2016 12:48 ПЛН, Псков

Грузия приступила к легализации марихуаны: в субботу Конституционный суд легализовал употребление наркотика в небольших объемах, исключающих его сбыт. Продажа наркотика - по-прежнему уголовное преступление. Однако далее суд намерен заняться вопросом о неконституционности уголовного наказания за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление наркотиков в личных целях, передает «Грузия онлайн».

Вопрос о декриминализации марихуаны периодически становится темой горячих споров в Грузии. Шумные акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны проводятся в Грузии все чаще.

Рассмотрение вопроса в Конституционном суде инициировал грузинский омбудсмен. Он доказывал, что статьи Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений, предусматривающие наказание в виде тюремного заключения за потребление или приобретение марихуаны в небольших объемах, негуманны тем самым нарушают Конституцию.

Суд указал, что приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта, и лишение свободы за такое деяние является негуманным обращением.

Употребление наркотиков в Грузии является административным наказанием, если нарушителя поймают впервые, и уголовным, если такой факт будет зафиксирован повторно. В период с января по октябрь было зафиксировано порядка 4 тысяч наркопреступлений, половина из которых связана с повторным потреблением наркотиков.

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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