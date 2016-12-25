Красноярские психиатры заявили, что Хеллоуин вызывает энурез

Группа красноярских психиатров обратилась в общественный совет при Красноярской митрополии РПЦ с рекомендацией запретить празднование Хеллоуина в российских общеобразовательных учреждениях. Врачи заявили, что от праздника, который пришел в Россию из западных стран, у детей энурез и психические расстройства. В общественном совете пообещали, что поднимут вопрос запрета на федеральном уровне.

Текст обращения психиатров опубликовал на своей странице в Facebook член совета Владимир Владимиров. Под документом стоят подписи нескольких врачей Красноярского краевого психоневрологического диспансера N1.

Медики выразили обеспокоенность тем, что празднование Хеллоуина в учебных заведениях стало приобретать массовый характер. Праздник «несет большую опасность для детей», убеждены врачи. «Принимавшие участие в подобных мероприятиях дети нередко испытывают страх темноты и одиночества, подавленное настроение, склонности к суициду, у них появляется энурез, немотивированная агрессия, ночные кошмары, «голоса» и прочие психические расстройства и неврозы. ... Совместное негативное возбуждение (беснование) оказывает сильнейшее психофизическое суггестивное и разрушительное воздействие на подростков», - говорится в тексте обращения.

Также, по мнению составителей обращения, Хеллоуин воспевает культ смерти. В свою очередь, внедрение в сознание детей и молодежи темы никчемности и умирания напрямую связано с ростом числа самоубийств в стране, отмечают психиатры со ссылкой на неназванных экспертов.

Источник: Псковская Лента Новостей