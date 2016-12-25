70 лет назад в СССР был запущен первый ядерный реактор Ф-1

Российские атомщики сегодня отмечают юбилей – ровно 70 лет назад был запущен первый отечественный ядерный реактор Ф-1, созданный для реализации советского атомного проекта.

Реактор, построенный в Москве на территории Лаборатории №2 Академии наук СССР (ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), дал начало созданию многих мирных ядерных направлений, в которых Россия сейчас занимает лидирующие позиции.

Датой начала советского атомного проекта считается 28 сентября 1942 года, когда было подписано постановление Государственного комитета обороны «Об организации работ по урану». Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.

В феврале 1943 года вышло постановление ГКО об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях. Научным руководителем советского атомного проекта был назначен один из основоположников физики атомного ядра в СССР, профессор Ленинградского физико-технического института Игорь Курчатов.

Сборка началась в середине ноября 1946 года. Запуск состоялся 25 декабря в том же году.

Из-за отсутствия системы охлаждения первый советский физический атомный реактор был не способен выдавать больших мощностей, но именно Ф-1 стал тем объектом, с помощью которого продолжились активные разработки в сфере атомной энергетики. Реактор имел шарообразную форму с отверстиями для загрузки урановых блоков. Диаметр активной зоны реактора Ф-1 составлял около 6 метров. Ф-1 «жив» и сегодня. Он используется в качестве эталонного источника нейтронов для градуировки и аттестации аппаратуры и датчиков. Ф-1 имеет статус памятника науки и техники России.

На основе опыта эксплуатации Ф-1 под руководством Курчатова был построен и пущен в июне 1948 года на Южном Урале на комбинате №817 (ныне – «Производственное объединение «Маяк» Росатома, ЗАТО Озерск, Челябинская область) первый промышленный реактор для наработки плутония, необходимого для создания первого отечественного атомного заряда РДС-1. Заряд был успешно испытан 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.

Источник: Псковская Лента Новостей