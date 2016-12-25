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В немецком Аугсбурге эвакуировали 54 тысячи человек из-за авиабомбы Второй Мировой войны

25.12.2016 14:08 ПЛН, Псков

Несколько десятков тысяч жителей немецкого города Аугсбург были вынуждены в воскресенье покинуть свои дома в связи с проведением саперами операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает агентство Associated Press.

Бомбу обнаружили в центре города еще на прошлой неделе во время строительных работ. Эксперты решили обезвредить ее именно наутро после католического Рождества, так как в это время на улицах движение сведено к минимуму.

Предписание об эвакуации коснулось 54 тысячи человек, которые проживают в 32 тысяч домов. В полиции не уточняют, сколько времени им предстоит провести вне своих домов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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