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26 декабря объявлено днём траура по жертвам катастрофы Ту-154

Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин. «Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», -...50



26 декабря объявлено днём траура по жертвам катастрофы Ту-154

25.12.2016 14:29 ПЛН, Псков

Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», - сказал он журналистам.

Глава государства заявил, что причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы. «Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», - отметил президент.

«Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта», - также сказал глава государства.

Он еще раз выразил соболезнования родственникам россиян, погибших в этой трагедии.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа

Источник: Псковская Лента Новостей



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