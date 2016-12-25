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В Шри-Ланке установят рекордную рождественскую ель высотой 57 метров

25.12.2016 16:02 ПЛН, Псков

В столице Шри-Ланки Коломбо устанавливают искусственную рождественскую ель, которая может побить мировой рекорд по высоте, сообщает в субботу французская радиостанция France Info.

По завершении установки ель достигнет высотой 57 метров, что на 10 метров больше, чем высота рекордсмена прошлого года - искусственного дерева в китайской провинции Гуанчжоу.

Ель в Коломбо украсят 600 тысяч разноцветных огней. Под ней будет стоять шестиметровый Санта Клаус на 12-метровых санях. Организаторы проекта пригласили оценить ель представителей Книги рекордов Гиннеса.

«Мы хотели создать дерево высотой в 100 метров, но из-за задержек нам пришлось уменьшить его высоту», - приводит радиостанция слова организаторов.

Стоимость рождественской ели оценивается в $200 тысяч. Ее установка вызвала протест со стороны католической церкви, этим отчасти обусловлены задержки в процессе ее возведения, отмечает France Info.

Для того, чтобы строительство ели благословил архиепископ Шри-Ланки, потребовалось вмешательство премьер-министра страны. Духовенство настаивало на том, что эти средства лучше направить благотворительным организациям.

Источник: Псковская Лента Новостей



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