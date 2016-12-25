День в истории: 25 декабря 1979 года началась война в Афганистане

В этот день передовые части 40-й советской армии пересекли советско-афганскую границу. Тогда же штурмовые отряды из состава 103-й гвардейской ВДД начали захват аэродромов Кабула и Баграма. СССР вступил в Афганскую войну.

1978 году в Афганистане при поддержке офицеров афганской армии произошла революция, вошедшая в историю как Апрельская, в результате которой к власти пришли лидеры Народно-демократической партии Афганистана (НДПА), исповедовавшей марксистскую идеологию. Остатки монархического режима были уничтожены и НДПА провозгласила страну Демократической Республикой Афганистан, президентом стал Нур Мухаммад Тараки — основатель НДПА.

Однако, попытки НДПА быстро превратить Афганистан в современное социалистическое государство не нашли поддержки у мусульманского населения и натолкнулись на сопротивление исламской оппозиции. Все это привело к дестабилизации обстановки в стране и к началу гражданской войны.

Отряды моджахедов начали получать политическую, финансовую и военную помощь от США, Пакистана, Саудовской Аравии, Китая, которая постепенно росла в объемах. В связи с этим, НДПА обратилась к руководству СССР с просьбой о помощи, а конкретно — о прямой военной поддержке. Но Советский Союз сначала не хотел вооруженного вмешательства, хотя и оказывал помощь, поставляя вооружение, продовольствие, готовя специалистов.

Положение изменилось, когда осенью 1979 года был убит Тараки, и у власти встал Хафизулла Амин. Эти события были расценены в Кремле как контрреволюционный переворот. В итоге, к декабрю 1979 года все больше советских чиновников стали склоняться к мысли о необходимости ввода войск в Афганистан в целях стабилизации ситуации, при том, что ряд крупных представителей советской военной элиты были против этого шага.

12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС на закрытом заседании, «узким кругом», приняло решение о вводе Ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Вызванный на это заседание начальник Генштаба маршал Н. Огарков категорически против этого возражал, однако не смог повлиять на окончательное решение.

Вод советских войск в Афганистан начался 25 декабря 1979 года, когда на территорию афганского государства вошла 40-я армия под командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова. Практически сразу армия была усилена вертолетными частями и истребителями-бомбардировщиками. В тот же день началась переброска частей 103-й гвардейской ВДД на аэродромы Кабула и Баграма. Одновременно с вводом войск была осуществлена операция советских спецслужб под кодовым названием «Шторм-333», с целью физического устранения Хафизуллы Амина. После ликвидации Амина страну возглавил Бабрак Кармаль, один из основателей НДПА.

Советское руководство рассчитывало, что война будет быстрой, однако она затянулась на 10 лет. В середине 1980 года контингент советских войск в Афганистане достиг 70 тысяч человек, а еще через пять лет — увеличился вдвое. Кроме того, на севере страны была создана 100-километровая зона безопасности вдоль советско-афганской границы, где выполняли свои задачи мотоманевренные и десантно-штурмовые группы погранвойск КГБ СССР, а в азиатских республиках стояли еще несколько подразделений, для спецопераций в Афганистане или для обеспечения тыловых задач.

Афганская война для СССР закончилась в феврале 1989 года, когда последние советские части покинули эту страну. Всего за 10 лет афганской войны погибло свыше 15 тысяч советских солдат и офицеров. Число погибших в войне афганцев, по разным данным, достигает двух миллионов.

Источник: Псковская Лента Новостей