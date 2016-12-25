В ДНР прошел митинг памяти жертв авиакатастрофы

Жители Донецка вышли на траурный митинг по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В митинге памяти, который прошел около здания городской администрации, пришли несколько сотен человек.

Соболезнования выразили и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков, первый замглавы Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Андрей Крамар и глава общественной организации «Молодая республика» Никита Киосев и многие другие политики и общественные деятели Донбасса.

«Сегодня утром произошла трагедия, пройти мимо которой просто невозможно. Сегодня погибли наши друзья, наши коллеги, кто оказывал гуманитарную помощь Донбассу и помогал нуждающимся», – заявил Андрей Крамар, передает Донецкое агентство новостей.

Почтить память погибших пришли работающие в Донецке зарубежные журналисты, среди них сотрудники France Presse, "Синьхуа" и других СМИ. У здания горадминистрации установили стенд с фамилиями пассажиров потерпевшего крушение лайнера. Жители Донецка несут к нему цветы, зажигают свечи. Ранее соболезнования в связи с трагедией выразил глава ДНР Александр Захарченко.

Самолет Минобороны России потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту были военные, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова — всего 92 человека. Среди находившихся на борту была знаменитая врач и общественный деятель Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза, которая не раз приезжала в Донбасс и оказывала помощь местным жителям.

Источник: Псковская Лента Новостей