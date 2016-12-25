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26 декабря объявлено днём траура по жертвам катастрофы Ту-154

Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин. «Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», -...56



Во всех православных храмах страны в понедельник отслужат панихиду по жертвам катастрофы Ту-154

25.12.2016 21:05 ПЛН, Псков

«По благословению Святейшего Патриарха завтра, 26 декабря, в день общенационального траура, во всех храмах Русской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе», - сообщает официальный сайт РПЦ.

За божественной литургией в храме Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне города Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву о упокоении погибших.

Самолет Ту-154 пропал с радаров через две минуты после взлета после дозаправки в аэропорту Адлер. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей



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