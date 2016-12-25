Очередной целью исламистов может стать Великобритания

Британская газета «Гардиан» сообщила со ссылкой на источник в силовых структурах, что члены международной радикальной исламистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России в соответствии с решением Верховного суда), готовили серию террористических актов на территории Соединенного Королевства.

СМИ располагает информацией, согласно которой, лидеры ИГ поддерживали контакты со своими сторонниками в Великобритании на протяжении всего 2016 года. По данным издания, экстремисты планировали включить это государство в список стран, где в течение уходящего года были организованы теракты. На данный момент риск подобных ЧП в Великобритании по-прежнему остается очень высоким, и ситуация едва ли улучшится.

В общей сложности в период с 2014 по 2016 год в Соединенном Королевстве удалось предотвратить 11 терактов. В течение уходящего года сотрудники британских спецслужб сорвали четыре плана терактов, которые могли привести к массовым жертвам. Как выяснилось в ходе расследования, некоторые организаторы несостоявшихся преступлений были подвержены пропаганде со стороны ИГ, а в некоторых случаях главари группировки, находящиеся в Сирии, принимали непосредственное участие в подготовке террористических актов.

После ЧП на рождественской ярмарке в Берлине в Великобритании приняты усиленные меры безопасности. Как обращает внимание The Guardian, наибольшее беспокойство власти страны испытывают по поводу граждан Соединенного Королевства, отправившихся воевать в Сирию на стороне террористов.

Источник: Псковская Лента Новостей