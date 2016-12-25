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Правительство Турции подписало документы по строительству «Турецкого потока»

25.12.2016 22:35 ПЛН, Псков

Кабинет министров Турции принял решение об утверждении российско-турецкого межправительственного соглашения по проекту газопровода «Турецкий поток», текст решения опубликован в официальном правительственном издании Resmi Gazete.

Инвестиции в реализацию проекта «Турецкий поток» оцениваются в 7 миллиардов евро

Россия и Турция 10 октября подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Строительство второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

Президент Турции Тайип Эрдоган в начале декабря подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с РФ по проекту строительства «Турецкого потока».

Источник: Псковская Лента Новостей



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