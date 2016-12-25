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26 декабря объявлено днём траура по жертвам катастрофы Ту-154

Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин. «Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», -...56



Министерство обороны выплатит по 5,8 миллионов рублей родственникам погибших в авиакатастрофе

25.12.2016 22:59 ПЛН, Псков

Министерство бороны России выплатит по 5,8 миллиона рублей родственникам каждого погибшего при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства. «Министерством обороны родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства, в соответствии с действующим законодательством, будет выплачена компенсация в размере 5,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 пропал с радаров через две минуты после взлета после дозаправки в аэропорту Адлер. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей



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