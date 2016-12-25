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Скончался британский певец Джордж Майкл

26.12.2016 07:35 ПЛН, Псков

Британский певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет, сообщила в ночь на понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Она привела слова представителей полиции, согласно которым, о каких-либо подозрительных обстоятельствах смерти, речи не идет, пишет «Интерфакс».

Певец умер у себя дома. В его семье сказали, что пока не хотели бы давать комментарии, и попросили понять в «этот эмоционально сложный период».

Би-би-си также процитировала рекламного агента певца, который сообщил, что «он с миром ушел из дома».

Ранее сообщалось, что Джордж Майкл вместе с музыкантом Naughty Boy работал над новым альбомом.

В 2011 году Майкл перенес тяжелую форму пневмонии и находился на грани жизни и смерти. Позднее певец объявил о выздоровлении.

Джордж Майкл (Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне, в 1980-х годах начал выступать в составе дуэта Wham, затем продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя.

Всего за карьеру Джорджа Майкла было продано более 100 миллионов его записей.

Он - обладатель двух премий «Грэмми».

Источник: Псковская Лента Новостей



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