Названы основные версии катастрофы Ту-154 в Сочи

Минтранс назвал основные версии катастрофы самолета Ту-154 в Сочи. Теракт в качестве основной версии не рассматривается. Как передает ТАСС, об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов, возглавивший правительственную комиссию по расследованию происшествия.

«Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны», - сказал Соколов на брифинге по итогам заседания штаба комиссии по расследованию катастрофы.

Министр возвращается из Сочи в Москву, где планирует предоставить доклад по ситуации с крушением Ту-154 премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Далее Соколов будет управлять деятельностью правкомиссии по выяснению причин катастрофы дистанционно.

Напомним, борт Минобороны исчез с радаров утром 25 декабря. Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера после дозаправки. В воздухе самолет находился всего две минуты. Он должен был доставить в Сирию военнослужащих, представителей СМИ, правозащитницу Елизавету Глинку и музыкантов ансамбля имени Александрова, летевших поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей