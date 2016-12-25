Названы основные версии катастрофы Ту-154 в Сочи

Общественный транспорт
Депутат Всеволод Козловский попросил областной комитет по транспорту учесть жалобы жителей на ГППО «Славяне»2
Общество
НОВОСТИ
Департамент полиции и погранохраны Эстонии советует псковичам в период новогодних праздников заранее бронировать время пересечения границы2
Информационный туристский центр разработает альтернативный путеводитель по нестандартным местам Псковской области
Псковский туризм
НОВОСТИ
Собственники квартир на первых этажах домов с лифтом будут платить взносы на капремонт, как и все остальные5
В Псковской области в 2017 году увеличится размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов69
Политика
Василий Салопов и Михаил Гавунас должны нести солидарную ответственность за хищение государственного имущества, считает губернатор Андрей Турчак4