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В команде Трампа прогнозируют отмену 70% указов Обамы

26.12.2016 11:23 ПЛН, Псков

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить 60% или 70% указов, принятых действующим президентом Бараком Обамой, сообщил в интервью Fox News соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич.

Последние указы действующего лидера государства Гингрич охарактеризовал как «отчаянное безумие» и сравнил их с «куклой, из которой выпустили воздух, и она все сдувается и сдувается». По его словам, Трамп «с помощью умных юристов» отменит даже те распоряжения Обамы, которые не подлежат пересмотру.

Он также заявил, что Трамп попробует наладить контакт с представителями Демократической партии, чтобы увеличить число своих сторонников в Сенате.

Официальное вступление Трампа в должность состоится 20 января 2017 года.

20 декабря Обама на неопределенный срок запретил продажу разрешений на бурение нефтегазовых скважин на шельфах Арктики и Атлантического океана. Это распоряжение может быть пересмотрено не раньше, чем через пять лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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