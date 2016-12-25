В команде Трампа прогнозируют отмену 70% указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить 60% или 70% указов, принятых действующим президентом Бараком Обамой, сообщил в интервью Fox News соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич.

Последние указы действующего лидера государства Гингрич охарактеризовал как «отчаянное безумие» и сравнил их с «куклой, из которой выпустили воздух, и она все сдувается и сдувается». По его словам, Трамп «с помощью умных юристов» отменит даже те распоряжения Обамы, которые не подлежат пересмотру.

Он также заявил, что Трамп попробует наладить контакт с представителями Демократической партии, чтобы увеличить число своих сторонников в Сенате.

Официальное вступление Трампа в должность состоится 20 января 2017 года.

20 декабря Обама на неопределенный срок запретил продажу разрешений на бурение нефтегазовых скважин на шельфах Арктики и Атлантического океана. Это распоряжение может быть пересмотрено не раньше, чем через пять лет.

Источник: Псковская Лента Новостей