В Алеппо обнаружены массовые захоронения людей

Российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо массовые захоронения, сообщает «Интерфакс».

«Результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой оппозицией, способны многих шокировать.Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову», - заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в освобожденных от боевиков районах Алеппо обнаружены «семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов, а также большое количество учетных документов».

Генерал добавил, что в последние дни, когда российские офицеры завозили автобусы в подконтрольные боевикам районы Алеппо, террористы вели минирование территории.

«Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы, и даже детские игрушки», - сказал Игорь Конашенков.

«На крохотном пятачке городской территории обнаружены три танка, две пушки, две реактивные системы залпового огня, и несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем», - добавил генерал.

Источник: Псковская Лента Новостей