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50-летняя Джанет Джексон родила первенца

04.01.2017 06:22 ПЛН, Псков

50-летняя популярная американская певица, сестра «короля поп-музыки» Майкла Джексона Джанет 3 января родила первенца. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на представителя артистки.
 
 
«Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады появлению их сына Иссу аль-Мана (Eissa Al Mana) на свет», — сказал изданию собеседник.
 
По его словам, роды прошли без осложнений, и сейчас мать отдыхает. 
 
Как отмечает Lenta.Ru, в апреле 2016 года Джанет Джексон отменила мировое турне, объяснив, что собирается посвятить себя планированию семьи, а в октябре подтвердила слухи со своей беременности. Ранее сообщалось, что в декабре 2012 года певица тайно обручилась с миллиардером из Катара Виссамом аль-Мана, а в начале 2013 года пара тайно поженилась.
 
Джанет Джексон, младшая сестра Майкла Джексона, родилась 16 мая 1966 года. На сцену она попала, когда ей было семь лет, а девять лет спустя подписала контракт с рекорд-лейблом A&M, который выпустил ее первую пластинку. Мировую славу ей принес альбом Control (1986). По данным журнала Billboard, Джексон входит в список самых продаваемых за всю историю современной поп-музыки исполнителей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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