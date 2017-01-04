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В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина‍

04.01.2017 06:47 ПЛН, Псков

Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест назвал санкции против глав государств «чрезвычайной мерой», которая может быть использована «только в определенных обстоятельствах». Об этом представитель Белого дома заявил на регулярном брифинге для журналистов, передает «Российская газета».
 
Эрнесту задали вопрос о том, почему против президента РФ Владимира Путина не были введены санкции за кибератаки, приписываемые Вашингтоном Москве.
 
«Было бы довольно экстраординарно, если бы сам господин Путин оказался среди людей в нашем списке», - ответил пресс-секретарь. Он вновь заявил, что решение о приписываемых России хакерских атаках «должно было быть одобрено на самом высоком уровне».
 
Эрнест не смог точно ответить, когда можно ожидать публикации полного отчета разведки США о кибератаках. Однако он подтвердил, что это произойдет до 20 января, то есть до окончания срока полномочий действующей администрации.
 
Напомним, что в Кремле причастность Москвы к данным хакерским атакам неоднократно опровергали.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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