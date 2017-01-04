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В Латвии грузовой поезд после столкновения с машиной налетел на электричку

04.01.2017 07:19 ПЛН, Псков

Товарный поезд после столкновения с легковым автомобилем в районе латвийского города Саласпилс налетел на электричку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Pasažieru Vilciens (Пассажирские поезда).

По предварительной информации, в момент столкновения в автомобиле никого не было. Как он оказался на путях пока, неизвестно.

«Во вторник вечером в результате столкновения товарного поезда, электрички и автомашины в Дарзини закрыто железнодорожное сообщение на участке между Саласпилсом и Ригой. Пострадавших нет», — сообщили в компании Pasažieru Vilciens.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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