В Латвии грузовой поезд после столкновения с машиной налетел на электричку

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму1
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Не глядя на часыСлушал записи ансамбля им. Александрова - и вспомнилось детство. Когда дома уже никого, в школу во вторую смену и за завтраком слушаешь радио. А там рассказывают что-то из биологии, астрономии, читают кого-то из классиков, хотя иногда могли и Барто прочесть. Хорошие такие были передачи. Но не меньше нравилось, когда мужской хор...
Товарный поезд после столкновения с легковым автомобилем в районе латвийского города Саласпилс налетел на электричку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Pasažieru Vilciens (Пассажирские поезда).
По предварительной информации, в момент столкновения в автомобиле никого не было. Как он оказался на путях пока, неизвестно.
«Во вторник вечером в результате столкновения товарного поезда, электрички и автомашины в Дарзини закрыто железнодорожное сообщение на участке между Саласпилсом и Ригой. Пострадавших нет», — сообщили в компании Pasažieru Vilciens.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Источник: Псковская Лента Новостей