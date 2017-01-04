Сегодня: Среда, 04 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
На чем можно будет заработать в следующем году Для экономных мам «Таможенные системы XXI века» поздравляют псковичей Новый год - за качественные продукты! Наращиваем обороты и тщательно следим за качеством! Телефоны на все случаи жизни Купи у фермера «Отпечаталось в сердце»: фразы, которые запомнились в 2016-м Лучшая интерьерная печать в Пскове Новогодний ЦДИ
День рождения соломинки для коктейлей отмечают 3 января

День рождения соломинки для коктейлей отмечают 3 января

3 января в мире отмечается необычный праздник - эта дата считается днем рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day), сообщает Calend.ru. Соломинка - это приспособление в виде...3



Журналист заявил об истинной причине крушения «Титаника»

04.01.2017 08:47 ПЛН, Псков

Журналист Шенан Молони (Senan Molony) заявил об истинной, по его мнению, причине крушения трансатлантического парохода «Титаник». Об этом во вторник, 3 января, сообщает газета Independent.
 
В течение 30 лет Молони проводил научно-исторические изыскания, пытаясь выяснить, что на самом деле произошло с легендарным судном. Для этого он изучал фотографии, сделанные перед отплытием инженерами-электриками в судоверфи Белфаста. Журналист утверждает, что на снимках, возле того места, которым пароход врезался в айсберг, он заметил черные следы длиной примерно девять метров. По его мнению, это может говорить о повреждении, которое имелось у «Титаника» еще до того, как он ушел в плавание.
 
Independent пишет, что эксперты подтвердили: причиной возникновения данных следов может быть возгорание в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. С их точки зрения, несколько недель на судне мог продолжаться пожар, команда старалась потушить пламя, но усилий 12 человек оказалось недостаточно.
 
Молони уверен: владельцы «Титаника» приказали персоналу молчать о происходящем и скрывать ЧП от пассажиров.
 
Журналист сделал вывод о том, что от огня обшивка парохода сильно нагрелась, стала слишком хрупкой и при столкновении с айсбергом в корпусе образовалась крупная пробоина. Следовательно, гибель «Титаника» в большей степени вызвана пожаром и преступной халатностью.
 
Как напоминает «Лента.Ру», британский пароход «Титаник» затонул в апреле 1912 года во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом. На борту судна находились свыше двух тысяч человек, большинство из них погибли.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31