ЦРУ обвинило РФ в использовании в Сирии тактики выжженной земли

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму1
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Не глядя на часыСлушал записи ансамбля им. Александрова - и вспомнилось детство. Когда дома уже никого, в школу во вторую смену и за завтраком слушаешь радио. А там рассказывают что-то из биологии, астрономии, читают кого-то из классиков, хотя иногда могли и Барто прочесть. Хорошие такие были передачи. Но не меньше нравилось, когда мужской хор...
Источник: Псковская Лента Новостей