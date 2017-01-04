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ЦРУ обвинило РФ в использовании в Сирии тактики выжженной земли

04.01.2017 10:10 ПЛН, Псков

Россия применяла в Сирии тактику «выжженной земли», которая привела к гибели мирных жителей, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS.
 
В ходе интервью Бреннан также ответил на вопрос могла ли стать ситуация в Сирии лучше, если бы США вмешались в конфликт.
 
По его словам, «никто не мог предвидеть того, что произошло в Сирии». Бреннан отметил, что, если бы была возможность изменить события, то не только США, но и другим странам следовало бы предпринять действия для того, «чтобы помешать ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусре» и «Аль-Каиде» набрать силу» (запрещенные в России организации).
 
Бреннан также заявил, что Россия «приняла всю оппозицию за террористов». «И поэтому они предприняли эти смелые и, как мне кажется, безрассудные военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев» — заявил Бреннан.
 
По словам главы ЦРУ, действия России в Сирии «в какой-то степени» можно назвать тактикой «выжженной земли», которая привела к разрухе и тысячам невинных смертей. «Это не то, что США стали бы когда-нибудь делать в любом их этих военных конфликтов», — заявил Бреннан, передает РБК.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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