Сегодня: Среда, 04 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
«Таможенные системы XXI века» поздравляют псковичей Наращиваем обороты и тщательно следим за качеством! На чем можно будет заработать в следующем году Для экономных мам Новый год - за качественные продукты! Лучшая интерьерная печать в Пскове Телефоны на все случаи жизни Новогодний ЦДИ Купи у фермера «Отпечаталось в сердце»: фразы, которые запомнились в 2016-м
День рождения соломинки для коктейлей отмечают 3 января

День рождения соломинки для коктейлей отмечают 3 января

3 января в мире отмечается необычный праздник - эта дата считается днем рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day), сообщает Calend.ru. Соломинка - это приспособление в виде...3



В Турции задержали 23 человека по подозрению в причастности к теракту в клубе

04.01.2017 11:31 ПЛН, Псков

Полиция Турции задержала 23 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь, сообщает «Интерфакс».

По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.

Ранее сообщалось о задержании пяти предполагаемых членов террористической группировки ИГ(запрещена в РФ), причастных к нападению.

Полицейская операция проводится в городе Измире.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31