В МИД России заявили о необходимости нормализовать отношения с НАТО

Директор Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин заявил, что в Москве не считают НАТО анахронизмом и заявляют о необходимости восстановить с альянсом былые отношения, сообщает «Газета.Ру».

«Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей», — заявил Келин.

При этом он отметил, что НАТО — «это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься».

«С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Келин пояснил, что «есть масса причин, по которым государства, особенно небольшие, предпочитают состоять в такой организации».

Ранее постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста с Брюсселем заявил о том, что Москва готова к восстановлению военных связей с Североатлантическим альянсом.

Источник: Псковская Лента Новостей