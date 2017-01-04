В МИД России заявили о необходимости нормализовать отношения с НАТО

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму1
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Не глядя на часыСлушал записи ансамбля им. Александрова - и вспомнилось детство. Когда дома уже никого, в школу во вторую смену и за завтраком слушаешь радио. А там рассказывают что-то из биологии, астрономии, читают кого-то из классиков, хотя иногда могли и Барто прочесть. Хорошие такие были передачи. Но не меньше нравилось, когда мужской хор...
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин заявил, что в Москве не считают НАТО анахронизмом и заявляют о необходимости восстановить с альянсом былые отношения, сообщает «Газета.Ру».
«Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей», — заявил Келин.
При этом он отметил, что НАТО — «это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься».
«С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Келин пояснил, что «есть масса причин, по которым государства, особенно небольшие, предпочитают состоять в такой организации».
Ранее постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста с Брюсселем заявил о том, что Москва готова к восстановлению военных связей с Североатлантическим альянсом.
Источник: Псковская Лента Новостей