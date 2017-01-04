В Хорватии вандалы повредили памятник Юрию Гагарину

Акт вандализма совершен неизвестными в отношении памятника первому космонавту планеты Юрию Гагарину в столице Хорватии Загребе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника консульского отдела посольства РФ в Хорватии Владимира Полянина.



«В отношении памятника Гагарину неизвестные совершили акт вандализма, опален мрамор постамента, повреждена надпись», - заявил Полянин. Заведующий консульским отделом добавил, что, судя по всему, это была хулиганская выходка, которая произошла в первые дни нового года.

Памятник Юрию Гагарину был открыт в центре Загреба в октябре 2016 года. Его открытие было приурочено к 55-й годовщине первого полета в космос, который советский космонавт совершил 12 апреля 1961 года. Ранее в 2016 году в Загребе был открыт бюст Александру Пушкину, а в будущем планируется открытие памятника Сергею Есенину.

Источник: Псковская Лента Новостей