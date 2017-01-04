В Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиков - Минобороны

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|Константин Шморага (другие записи автора)
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Не глядя на часыСлушал записи ансамбля им. Александрова - и вспомнилось детство. Когда дома уже никого, в школу во вторую смену и за завтраком слушаешь радио. А там рассказывают что-то из биологии, астрономии, читают кого-то из классиков, хотя иногда могли и Барто прочесть. Хорошие такие были передачи. Но не меньше нравилось, когда мужской хор...
35 тысяч боевиков и полторы тысячи единиц военной техники уничтожено в Сирии при поддержке воздушно-космических сил России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
«Ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе - 204 полевых командира», - рассказали в военном ведомстве.
По его данным, при поддержке ВКС РФ от боевиков освобождено 12 тыс. 360 квадратных километров территории Сирии и 499 населенных пунктов. «У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин», - сообщили в Минобороны.
Как сообщили в ведомстве, у боевиков Сирии изъято 57 реактивных систем залпового огня и 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тыс. единиц стрелкового оружия.
«Очищено и обезврежено 26 тыс. 853 взрывоопасных предметов на 1 тыс. 420 гектарах, - сказали в Минобороны РФ. - В Сирию доставлено и переданы местному населению десятки тысяч тонн гуманитарной помощи, медикаментов и предметов первой необходимости».
Источник: Псковская Лента Новостей