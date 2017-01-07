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Америка обвинила Россию в попытке дискредитировать Клинтон на президентских выборах с помощью хакерских атак

07.01.2017 07:04 ПЛН, Псков

Руководство России с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах избранного президента США Дональда Трампа, говорится в докладе спецслужб США, пишет «Интерфакс».

«По нашей оценке, (президент РФ Владимир) Путин и российское правительство стремились помочь избранному президенту (Дональду) Трампу повысить шансы на выборах, когда это возможно, дискредитируя госсекретаря США Хиллари Клинтон, сделав достоянием публики ее неприязнь к нему», - говорится в несекретной версии доклада, распространенной в пятницу.

При этом сделана оговорка, что ЦРУ и ФБР имеют высокую уверенность в этом, в то время как Агентство по национальной безопасности - «умеренную уверенность».

«Российскими целями был подрыв общественного доверия в демократический процесс США, принизить госсекретаря Хиллари Клинтон и нанести ущерб ее позициям на выборах и потенциальному президентству», - утверждается в докладе.

«Когда Москве стало ясно, что госсекретарь Клинтон стала претендовать на победу на выборах, российская кампания по оказанию влияния на выборы сфокусировалась на подрыве ее предполагаемого президентства», - утверждается в документе.

Нынешние американские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании хакерских атак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.

Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.

Источник: Псковская Лента Новостей



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