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В Сахалинской области зарегистрировано ощущаемое землетрясение

07.01.2017 10:06 ПЛН, Псков

Ощущаемое землетрясение зарегистрировано Геофизической службой РАН в 22 км южнее города Невельска, а также в 12 км юго-восточнее села Горнозаводск, в 6 км северо-восточнее села Шебунино Сахалинской области, пишет «Интерфакс».
 
Пресс-служба Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС России сообщает, что землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине 10 км.
 
«Ощущаемость землетрясения на территории города Невельска, сел Горнозаводск и Шебунино составила до 2 баллов. Организованно обследование четырьмя рабочими группами -13 человек, 4 единицы техники», - говорится в сообщении.
 
По данным спасателей, тревога цунами не объявлялась. Жертв, разрушений нет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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