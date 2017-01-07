Калифорния оплатила операцию по смене пола приговоренному к пожизненному заключению

Власти Калифорнии впервые в истории оплатили операцию по смене пола приговоренному на пожизненное заключение мужчине-трансгендеру, который идентифицирует себя как женщину, передает Reuters.

Сообщается, что американский штат оплатил процедуру по смене пола осужденному на пожизненное заключение Шайло Куину, предварительно организовав его встречу с хирургом, практикующим данный вид врачебной деятельности.

Куин, который был признан виновным в убийстве, похищении людей и краже, будет переведен в женскую колонию после выписки из больницы.

Источник: Псковская Лента Новостей