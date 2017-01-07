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Калифорния оплатила операцию по смене пола приговоренному к пожизненному заключению

07.01.2017 19:08 ПЛН, Псков

Власти Калифорнии впервые в истории оплатили операцию по смене пола приговоренному на пожизненное заключение мужчине-трансгендеру, который идентифицирует себя как женщину, передает Reuters.
 
Сообщается, что американский штат оплатил процедуру по смене пола осужденному на пожизненное заключение Шайло Куину, предварительно организовав его встречу с хирургом, практикующим данный вид врачебной деятельности.
 
Куин, который был признан виновным в убийстве, похищении людей и краже, будет переведен в женскую колонию после выписки из больницы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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