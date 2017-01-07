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В Германии заявили о якобы причастности россиян к кибератаке на серверы ОБСЕ в 2016 году

07.01.2017 14:33 ПЛН, Псков

Специалисты из службы защиты конституции Германии пришли к выводам, что за масштабной хакерской атакой на серверы ОБСЕ в 2016 году могли стоять россияне, пишет в субботу немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает «Интерфакс».
 
«Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась такая же инфраструктура, что и при других кибератаках в рамках (хакерской - ИФ) кампании APT28 - кампании, которая в минувшем году была направлена, в том числе, против Бундестага», - приводит издание слова главы службы Ханса-Георга Маасена.
 
«Что касается APT28, то есть указания на российские источники (ее происхождения - ИФ)», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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