В Германии заявили о якобы причастности россиян к кибератаке на серверы ОБСЕ в 2016 году

Специалисты из службы защиты конституции Германии пришли к выводам, что за масштабной хакерской атакой на серверы ОБСЕ в 2016 году могли стоять россияне, пишет в субботу немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает «Интерфакс».

«Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась такая же инфраструктура, что и при других кибератаках в рамках (хакерской - ИФ) кампании APT28 - кампании, которая в минувшем году была направлена, в том числе, против Бундестага», - приводит издание слова главы службы Ханса-Георга Маасена.

«Что касается APT28, то есть указания на российские источники (ее происхождения - ИФ)», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей