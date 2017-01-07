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Актрису Кэрри Фишер похоронили в «капсуле» из-под антидепрессанта

07.01.2017 20:34 ПЛН, Псков

Актрису Кэрри Фишер, известную по роли принцессы Леи в фантастической киносаге «Звездные войны», похоронили в урне, похожей на капсулу от антидепрессанта прозак. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter, пишет «Лента.ру».
 
Как рассказал брат артистки Тодд Фишер, прах кинозвезды поместили в урну из фарфора. По его словам, этот антидепрессант был «одной из особо ценных для Кэрри вещей».
 
«Она любила его (прозак — прим. «Ленты.ру»), он был в ее доме, и я и Билли (дочь Кэрри Фишер — прим. «Ленты.ру») подумали, что именно в таком месте она хотела бы быть», — цитирует BBC News слова Тодда.
В урну необычной формы также поместили и прах матери актрисы Дебби Рейнольдс. Церемония погребения состоялась в Голливуде.
 
Фишер умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года от остановки сердца. Ее мать скончалась на следующий день.
 
Известно, что Фишер страдала таким психическим заболеванием, как биполярное аффективное расстройство.
 
Она снималась в фильмах «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Славу ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны».
 
Прозак (флуоксетин) — один из самых распространенных в США антидепрессантов. Наименование препарата широко используется в массовой культуре. Например, в 2001 году вышел фильм «Нация прозака», рассказывающий о влиянии этого лекарства на личность.

Источник: Псковская Лента Новостей



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