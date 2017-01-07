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Российские туристы застряли в Таиланде из-за сильных дождей

07.01.2017 18:04 ПЛН, Псков

Часть отдыхавших на таиландском острове Самуи россиян не смогли вернуться домой из-за наводнения. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на Ростуризм, в местном аэропорту был задержан и отменен ряд рейсов после затяжных ливней.
 
По данным ведомства, организованных туристов из России на Самуи сейчас немного, и все они находятся на связи с туроператорами. Также отмечается, что никто из граждан РФ не пострадал.
 
За ситуацией также следят кризисный центр МИДа и консульский отдел посольства России в Таиланде. Ожидается, что погода на Самуи улучшится в ближайшие дни.
 
Жертвами наводнения на юге Таиланда стали не менее 12 человек, передает BBC. Всего проливные дожди затронули восемь провинций, в которых проживают 700 тыс. человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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