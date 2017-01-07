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Литовскую «Угадай мелодию» закрыли за нацистское приветствие

07.01.2017 21:24 ПЛН, Псков

В Литве закрыли телепрограмму «Угадай мелодию» из-за продемонстрированного в эфире нацистского приветствия. Об этом сообщил заместитель генерального директора литовского государственного телевидения (LRT), транслировавшего передачу, Римвидас Палецкис, передает «Лента.ру».
 
«Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы», - сказал он журналистам.
 
Палецкис добавил, что съемки нового эпизода, которые должны были состояться в течение дня, отменены. Он также принес зрителям извинения за произошедшее.
 
Скандальный выпуск «Угадай мелодии» вышел на экраны 6 января. Участница одной из команд, узнав написанную литовским композитором-евреем мелодию, выбросила руку в нацистском приветствии, а другую приложила к верхней части губ. Ведущие программы не отреагировали на произошедшее. По их словам, они были уверены, что эти кадры не попадут в итоговую запись.
 
В июле 2016 года американская радиоведущая Лора Инграм закончила свою речь на съезде Республиканской партии нацистским приветствием, что одновременно вызвало в зале громкие аплодисменты и гневные возгласы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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