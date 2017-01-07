Пять человек арестованы по делу об убийстве в Турции российского посла

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму2
|Илья Петров (другие записи автора)
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Вперед, к керосинкам!Казалось бы, после налога на безработных любимому начальству уже нечем удивить своих подопечных. Ан нет. Оказалось, что ставить под сомнение творческий потенциал российских чиновников было весьма неосмотрительно. И вот накануне Нового года, когда уже вовсю шло нарезание салатов и паковка холодильников, появилась новость о том, что Ростехнадзор (РТН) требует запретить россиянам...
Турецкая полиция арестовала пять человек в рамках расследования убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Anadolu.
По данным прокуратуры города Измир, четверо из пяти арестованных были сослуживцами убийцы посла в органах МВД.
Пятым арестованным является активист организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), курировавший сторонников организации из числа курсантов полицейской школы в Измире, где обучался преступник, стрелявший в посла. По версии прокуратуры, куратором FETO оказался Сулейман Эрген.
Задержанным предъявлено обвинение в принадлежности к вооруженной террористической организации, которой в Турции считается FETO.
Источник: Псковская Лента Новостей