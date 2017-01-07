Пять человек арестованы по делу об убийстве в Турции российского посла

Турецкая полиция арестовала пять человек в рамках расследования убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Anadolu.

По данным прокуратуры города Измир, четверо из пяти арестованных были сослуживцами убийцы посла в органах МВД.

Пятым арестованным является активист организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), курировавший сторонников организации из числа курсантов полицейской школы в Измире, где обучался преступник, стрелявший в посла. По версии прокуратуры, куратором FETO оказался Сулейман Эрген.

Задержанным предъявлено обвинение в принадлежности к вооруженной террористической организации, которой в Турции считается FETO.

Источник: Псковская Лента Новостей