СМИ рассказали о планах Трампа провести встречу с Путиным в Рейкьявике

Избранный президент США Дональд Трамп планирует провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным в столице Исландии Рейкьявике, пишет «РБК» со ссылкой на The Sunday Times.

По данным издания, в течение нескольких недель после инаугурации Трамп намерен провести свою первую зарубежную поездку. Это будет встреча с президентом России, а Рейкьявик рассматривается как наиболее вероятное место, где мероприятие будет проведено.

В попытке восстановить отношения запада с Кремлем Трамп начнет работу над соглашением по ограничению ядерного оружия, сообщает газета. Москва склонна согласиться с проведением этого мероприятия, сказали изданию источники, которые обсуждали эти планы с должностными лицами в российском посольстве в Лондоне.

В 1986 году в Рейкьявике прошел саммит, во время которого встретились Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Эта встреча считается важной вехой в окончании холодной войны.

Как сообщил министр иностранных дел Исландии изданию Morgunbladid, исландское правительство не получало запрос относительно встречи. «Если должностные лица в Вашингтоне направят формальный запрос исландскому правительству организовать саммит в Рейкьявике, мы позитивно отнесемся к этому и постараемся внести свой вклад в улучшение отношений между США и Россией, памятуя о саммите, прошедшем в 1986 году», — подчеркнул министр.

Накануне в интервью The Wall Street Journal Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным спустя какое-то время после того, как вступит в должность президента. «Я понимаю, что они [Россия] хотели бы встретиться. И я совершенно не против», — отметил он.

13 января представитель переходной команды Трампа Шон Спайсер сообщил о подготовке телефонного разговора между лидерами двух стран. Планируется, что разговор состоится после инаугурации американского президента, которая пройдет 20 января.

Источник: Псковская Лента Новостей